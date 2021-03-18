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Россиян предупредили о падении частей ракеты с неба 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россиян предупредили о падении частей ракеты с неба
Фото: Lenta.ru
Кочевых и полукочевых жителей Алданского района Якутии попросили быть осторожнее и предупредили о падении с неба частей ракеты «Союз-2» после пуска с космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Алданского района Якутии.
Россиянам рассказали, что речь идет о запуске ракеты с космическим аппаратом OneWeb, он назначен на 25 марта «с 5 до 6 часов» по московскому времени. Резервные дни — с 26 по 29 марта. Район падения головного обтекателя объявили временно опасным.

«Просьба к жителям района, а также гражданам, ведущим кочевой (полукочевой) образ жизни, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения данной территории в указанное время», — говорится в сообщении.

Местные жители рассказали РИА Новости, что предупреждения приходят жителям Алданского и Кобяйского районов, при этом на сайте второго района информации о пуске нет.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Россия запустит от восьми до десяти средних ракет «Союз» в интересах британской компании OneWeb. По данным Главкосмоса, старты планируется проводить с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана).
В 2015 году OneWeb объявила о заключении контракта с Arianspace на запуск космических аппаратов мобильной спутниковой связи. Для этого Arianespace собралась купить у России 21 ракету-носитель «Союз». Контракт компании с Роскосмосом предусматривал доставку космических аппаратов спутниковой связи на орбиту при помощи ракет «Союз-2».
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Наука и техника , Arianespace , Роскосмос , OneWeb , РИА Новости , Байконур , Гвиана
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