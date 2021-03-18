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Москва

Физик предупредил об опасности магнитиков для домашней техники 

Вечерняя Москва и ещё 3 50 минут назад
Физик рассказал об опасности магнитов на холодильнике
Фото: Вечерняя Москва
Некоторые декоративные магниты могут оказывать негативное воздействие на электробытовые приборы. Об этом в четверг, 18 марта, рассказал популяризатор науки, преподаватель физики, разработчик программ по физике фестиваля наук «WOW! HOW?» Юрий Михайловский.
Как указал эксперт, обычные магнитики, которые принято вешать на холодильник — ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле и практически безвредны.
Однако в настоящее время можно приобрести магниты другого типа — неодим-железо-боровые, стального цвета, они уже достаточно мощные и могут оказать влияние на электронику, предупредил Михайловский.
Особенно важно выбрать подходящий магнит при желании украсить компьютер — в нем есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Мощный магнит своим полем может его размагнитить, пояснил специалист.
Михайловский также предостерег от близкого контакта с мощными магнитами людей, у которых в организме есть хоть какие-то материалы, которые могут с ними взаимодействовать. Прежде всего это касается обладателей кардиостимуляторов, рассказал физик в интервью радио Sputnik.
Ранее онколог предупредил о тяжелых последствиях еды из пластиковых контейнеров.
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Наука и техника , Наука , ИА Sputnik
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