Физик рассказал об опасности магнитов на холодильнике

Некоторые декоративные магниты могут оказывать негативное воздействие на электробытовые приборы. Об этом в четверг, 18 марта, рассказал популяризатор науки, преподаватель физики, разработчик программ по физике фестиваля наук «WOW! HOW?» Юрий Михайловский.

Как указал эксперт, обычные магнитики, которые принято вешать на холодильник — ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле и практически безвредны.

Однако в настоящее время можно приобрести магниты другого типа — неодим-железо-боровые, стального цвета, они уже достаточно мощные и могут оказать влияние на электронику, предупредил Михайловский.

Особенно важно выбрать подходящий магнит при желании украсить компьютер — в нем есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Мощный магнит своим полем может его размагнитить, пояснил специалист.

Михайловский также предостерег от близкого контакта с мощными магнитами людей, у которых в организме есть хоть какие-то материалы, которые могут с ними взаимодействовать. Прежде всего это касается обладателей кардиостимуляторов, рассказал физик в интервью радио Sputnik