Эксперт рассказал о слежке бытовых приборов за людьми

В последнее десятилетие в мире активно развивается перспективное направление — интернет вещей. Во многих девайсах появляется нетипичный функционал. Холодильники оснащаются экранами, чайники получают модули подключения к интернету, а телевизоры — камеры. Это далеко не полный список тех симбиозов, которые образуются в современном мире технологий, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

По словам эксперта, такой тренд однозначно нацелен на улучшение качества жизни, но вместе с ним появляется целый ряд киберугроз

Устройства управляются голосом, получают наши изображения и отправляют все данные на удалённые сервера, где происходят вычисления, например, для управления яркостью умной лампочки или отображения рецепта блюда на экране холодильника.

"В это время возникает риск, что информация или биометрические данные пользователя будут перехвачены в процессе передачи, или сервер будет атакован хакерами. По этим данным злоумышленник может узнать многое о человеке. Но это не самый большой риск, который приносит в наш мир умная бытовая техника", — отмечает Мясоедов.

Дверные звонки, камеры и микрофоны, подключённые к интернету, позволяют мониторить наши действия из любой точки мира в режиме реального времени. Включение умных лампочек в разных комнатах сообщит о передвижении человека по квартире, а датчик на дверях — когда он её покинул. В некоторых случаях помещение можно и вовсе заблокировать снаружи, создав серьёзную опасность уже для жизни и здоровья

Всё это может дать знать вашему партнёру, как и с кем вы проводите время, а вору подскажет наиболее подходящий момент для проникновения в квартиру.