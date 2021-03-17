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В Госдуме рассматривают возможность создания аналога YouTube

Павел Тиунов
1 час назад
В России должны быть аналоги популярных зарубежных соцсетей, а также своя версия YouTube, заявил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он намекнул на возможную блокировку иностранных ресурсов, но подчеркнул, что до этого дойти «не должно», сообщает ТАСС.
В Госдуме рассматривают возможность создания аналога YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Хинштейн признался, что сегодня конкуренцию YouTube в России составить некому. Руководство видеохостинга, по его словам, это прекрасно понимает, а российским контролирующим надзорным органам приходится «ползать на коленях» с просьбами «не нарушать наши законы». При этом, учитывая интересы российских граждан, YouTube нельзя просто взять и заблокировать, отметил депутат.
«К тому моменту, когда нам придется разговаривать с YouTube более жестко, необходимо, чтобы бы был отечественный альтернативный продукт», - заявил парламентарий.
Хинштейн также прокомментировал замедление работы Twitter на территории России. Он отметил, что у российских соцсетей охват аудитории гораздо больше, чем у зарубежной сети микроблогов. По его словам, если власти решатся на блокировку Twitter, то у россиян есть альтернативный выбор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать Twitter, если администрация соцсети не выполнит требования ведомства. Заместитель главы ведомства Вадим Субботин подчеркнул, что в течение ближайшего месяца руководство Роскомнадзора будет наблюдать за реакцией компании Twitter на требование об обязательном удалении запрещенного контента, согласно законодательству Российской Федерации. Если за это время администрация соцсети не предпримет шагов навстречу, то Twitter может быть заблокирован на всей территории России.
Наука и техника,Политика,Вадим Субботин,Александр Хинштейн,Роскомнадзор,Госдума,ИТАР-ТАСС,Россия,
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