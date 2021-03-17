В Госдуме рассматривают возможность создания аналога YouTube

Ранее, как сообщал «Рамблер», Роскомнадзор
пригрозил полностью заблокировать Twitter, если администрация соцсети не выполнит требования ведомства. Заместитель главы ведомства Вадим Субботин
подчеркнул, что в течение ближайшего месяца руководство Роскомнадзора будет наблюдать за реакцией компании Twitter на требование об обязательном удалении запрещенного контента, согласно законодательству Российской Федерации. Если за это время администрация соцсети не предпримет шагов навстречу, то Twitter может быть заблокирован на всей территории России.