В Госдуме рассматривают возможность создания аналога YouTube

Хинштейн признался, что сегодня конкуренцию YouTube в России составить некому. Руководство видеохостинга, по его словам, это прекрасно понимает, а российским контролирующим надзорным органам приходится «ползать на коленях» с просьбами «не нарушать наши законы». При этом, учитывая интересы российских граждан, YouTube нельзя просто взять и заблокировать, отметил депутат.