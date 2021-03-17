Возле места утечки воздуха на МКС нашли чай

Экипаж Международной космической станции рассказал об обнаружении скопления чаинок недалеко от возможного места утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Об этом говорится в транслируемых NASA переговорах с землей.
Фото: NASANASA
До этого подмосковный центр управления полетами предложил определить место утечки воздуха на МКС при помощи чая. Космонавт Сергей Рыжиков рассказал ЦУП, что возле одного из трех возможных мест скопились чаинки.
В остальных двух местах, по словам космонавта, такой ситуации не было зафиксировано. В ответ специалисты предложили исследовать эту зону при помощи микроскопа.
Ранее стало известно, что на МКС заделали вторую трещину в российском модуле