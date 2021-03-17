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Российские ученые разрабатывают портативный «ковидометр» 

Ura.Ru 1 час назад
Российские ученые разрабатывают портативный «ковидометр»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В России создан прототип устройства для определения наличия антител к коронавирусу в домашних условиях. По словам разработчиков, это будет приставка к смартфону.

«Прибор будет состоять из биосенсора и блока-приставки к смартфону, который обработает полученную информацию. Ожидается, что система «увидит» антитела IgM и IgG и отличит их друг от друга», — пишут «Известия».

Над устройством работают ученые из центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» и межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Принцип действия у прибора будет схож с глюкометром. Достаточно будет нанести каплю крови на пластину биосенсора и блок-приставка к телефону обработает данные и покажет результат. Пока необходимости в таком приборе нет, пишет издание, но если вирус будет и дальше мутировать, то владельцы устройства смогут провериться в любое удобное время и еще раз поставить прививку.
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Наука и техника , Технологии , МГТУ им. Баумана , газета "Известия" , Пермский Край , Пермь
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