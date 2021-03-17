Российские ученые разрабатывают портативный «ковидометр» 

России создан прототип устройства для определения наличия антител к коронавирусу в домашних условиях. По словам разработчиков, это будет приставка к смартфону.

«Прибор будет состоять из биосенсора и блока-приставки к смартфону, который обработает полученную информацию. Ожидается, что система «увидит» антитела IgM и IgG и отличит их друг от друга», — пишут «Известия».

Над устройством работают ученые из центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» и межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана

Принцип действия у прибора будет схож с глюкометром. Достаточно будет нанести каплю крови на пластину биосенсора и блок-приставка к телефону обработает данные и покажет результат. Пока необходимости в таком приборе нет, пишет издание, но если вирус будет и дальше мутировать, то владельцы устройства смогут провериться в любое удобное время и еще раз поставить прививку.