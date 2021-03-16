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Людей с лишним весом обвинили в распространении COVID

News.ru
12 минут назад
Пожилых и полных людей американские учёные признали сверхраспространителями коронавируса. Они сделали такие выводы на основе исследования частиц выдыхаемого воздуха.
Людей с лишним весом обвинили в распространении COVID
Фото: news.runews.ru
Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование, оказалось, что наибольшее количество респираторных капель выделяли люди в возрасте и те, у кого высокий индекс массы тела (ИМТ).
В нашем наблюдательном когортном исследовании частиц выдыхаемого воздуха у 194 здоровых людей мы обнаружили, что количество выдыхаемых аэрозольных частиц варьируется между субъектами на три порядка, — сказано в статье, опубликованной в PNAS.org.
Учёные выяснили, что на 18% испытуемых (35 человек) приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля, это подтверждает феномен сверхраспространения. Причём именно ИМТ и возраст имели значение.
Другие эксперты считают, что сводить всё только к весу и возрасту неправильно.
Вирус распространяется лучше благодаря таким факторам, как вирусная нагрузка, механизм передачи инфекции, состояние иммунитета пациента, совместные инфекции с другим патогеном и разнообразие штаммов, перечисляют врачи.
Ранее NEWS.ru писал, что создатели российской вакцины «Спутник V» из центра Гамалеи обратили внимание, что в докладе американского депздрава сказано, что США убеждали правительство Бразилии отказаться от закупок российской вакцины.
Наука и техника,газета "Известия",
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