Людей с лишним весом обвинили в распространении COVID

Пожилых и полных людей американские учёные признали сверхраспространителями коронавируса. Они сделали такие выводы на основе исследования частиц выдыхаемого воздуха.

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Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование, оказалось, что наибольшее количество респираторных капель выделяли люди в возрасте и те, у кого высокий индекс массы тела (ИМТ).

В нашем наблюдательном когортном исследовании частиц выдыхаемого воздуха у 194 здоровых людей мы обнаружили, что количество выдыхаемых аэрозольных частиц варьируется между субъектами на три порядка, — сказано в статье, опубликованной в PNAS.org.

Учёные выяснили, что на 18% испытуемых (35 человек) приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля, это подтверждает феномен сверхраспространения. Причём именно ИМТ и возраст имели значение.

Другие эксперты считают, что сводить всё только к весу и возрасту неправильно.

Вирус распространяется лучше благодаря таким факторам, как вирусная нагрузка, механизм передачи инфекции, состояние иммунитета пациента, совместные инфекции с другим патогеном и разнообразие штаммов, перечисляют врачи.