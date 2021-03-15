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«Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году

RT на русском
1 час назад
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует в 2021 году зарегистрировать новую вакцину от оспы, которая сейчас проходит клинические испытания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Вектор» планирует зарегистрировать новую вакцину
Фото: ТАССТАСС
Как уточнили в ведомстве, сейчас в исследованиях участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет.
«Регистрацию вакцины на основании полученных результатов планируется осуществить в 2021 году», — приводит ТАСС сообщение.
В Роспотребнадзоре пояснили, что в новой разработке «с помощью генной инженерии были «выключены» шесть опасных генов», что делает её безопаснее существующих вакцин, которыми нельзя прививать людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда» оценил вероятность появления новых пандемий.
Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Роспотребнадзор,ТК "Звезда",ИТАР-ТАСС,
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