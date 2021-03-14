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Россияне увидят редкое астрономическое явление в марте 

Майк Габриелян 11 минут назад
Россияне увидят редкое астрономическое явление в марте
Фото: depositphotos.com
Редкое астрономическое явление — зодиакальный свет — смогут увидеть жители России в марте. Об этом сообщил инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, передаёт URA.RU.

«Зодиакальный свет — это свет околосолнечной пыли. Ее источник — астероиды и кометы, наибольшая концентрация находится между орбитами астероидов и Меркурием», — пояснил астроном.

По его словам, звездная пыль располагается близко к Солнцу, поэтому наблюдение зодиакального света осложнено.
Санакоев отметил, что россияне могут видеть данное явление по вечерам в марте и в сентябре по утрам.
Зодиакальный свет довольно тусклый. Поэтому его можно заметить, когда Солнце едва зашло за горизонт и небо уже темное.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутники, предназначенные для наблюдений за зодиакальным светом.
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Наука и техника , Владилен Санакоев , РИА Ura.ru
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