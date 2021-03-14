Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Эксперт назвала опасные ошибки при зарядке смартфона 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 1 час назад
Эксперт назвала опасные ошибки при зарядке смартфона
Фото: nsn.fm
Перечислены ошибки, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона, сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитика-исследователя цифровых продуктов Роскачества Эльвину Насибулину.
Она призвала пользователей гаджетов не оставлять смартфон на зарядке всю ночь, а заряжать его перед сном заранее и потом включать экономный режим. Так же она советует не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.
Насибулина предостерегла от использования так называемых универсальных зарядок китайского производства и посоветовала пользоваться оригинальными адаптерами. Ставить гаджет на подзарядке необходимо, когда осталось 10-15 процентов. Прекращать подзарядку аккумулятора нужно при 80 процентах.
При покупке зарядного устройства нужно знать максимальную мощность зарядки телефона и поддерживает ли он функцию быстрой зарядки. Эти сведения можно узнать в интернете, вбив в поиск модель телефона.
Видео дня. Школьницу судят за вымогательство в ВК. Она торговала компроматом на одноклассников в Якутске
Национальная Служба Новостей: последние новости
На МКС приступили к проверке герметичности российского модуля На МКС приступили к проверке герметичности российского модуля Производство «Спутник V» начнется в Италии Производство «Спутник V» начнется в Италии Российские космонавты завершили ремонт модуля «Звезда» на МКС Российские космонавты завершили ремонт модуля «Звезда» на МКС
Комментарии 1
Наука и техника , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
01:25
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
01:03
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
01:14
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
Происшествия
Спасение беременной косули сняли на видео
01:06
Спасение беременной косули сняли на видео
Происшествия
Удар молнии по людям попал на видео
00:20
Удар молнии по людям попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео
00:23
Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео
Происшествия
Опустевшие улицы Таллина показали на видео
00:52
Опустевшие улицы Таллина показали на видео
В мире Происшествия
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
00:50
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Анапе
00:30
Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Анапе
Пожары Происшествия
Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео
02:04
Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение