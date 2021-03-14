Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников

Голосовые помощники в первую очередь рассчитаны на то, чтобы понять вашу речь и не пропустить команду. Безопасность личных данных для разработчиков этих сервисов всегда была не главным приоритетом, поэтому пользуясь голосовыми помощниками, стоит всегда вести себя так, будто вы ведете публичный разговор. Помощник слушает вас даже в неактивном режиме, чтобы не пропустить момент, когда вы к нему обратитесь, не обсуждайте личную жизнь, финансовые вопросы и проблемы со здоровьем. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.