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Астронавты NASA провели работы за бортом МКС

ИА Regnumиещё 5
28 минут назад
Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс успешно завершили работы в открытом космосе за бортом Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Астронавты NASA провели работы за бортом МКС
Фото: NASANASA
Астронавты совершили выход в открытый космос 13 марта. Гловер и Хопкинс выполнили ряд задач по обслуживанию системы охлаждения станции и средств связи. Также они провели техобслуживание платформы Columbus Bartolomeo Европейского космического агентства.
Работы за бортом продлились 6 часов 47 минут. Этот выход в открытый космос стал 237-ым для членов экипажа МКС. К настоящему времени в общей сложности члены экипажа МКС провели в открытом космосе 62 дня, 3 часа и 54 минуты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов в открытый космос с борта МКС. Ожидается, что для стыковки в состав МКС новых модулей «Наука» и «Причал» потребуется не менее семи выходов.
Наука и техника,Майкл Хопкинс,Виктор Гловер,NASA,Европейское космическое агентство,Соединенные Штаты,
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