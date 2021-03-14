Астронавты NASA провели работы за бортом МКС

Работы за бортом продлились 6 часов 47 минут. Этот выход в открытый космос стал 237-ым для членов экипажа МКС. К настоящему времени в общей сложности члены экипажа МКС провели в открытом космосе 62 дня, 3 часа и 54 минуты.