Телескоп «Байкал» поможет ученым лучше понять устройство Вселенной

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предоставлено НИИ прикладной физики ИГУ
Как сообщил директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН
Григорий Трубников, телескоп позволит зафиксировать гораздо больше высокоэнергетических частиц, чем раньше
Глубоководный научный телескоп "Байкал" станет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии Земли, начало его работы является очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, заявил ТАСС директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Григорий Трубников в субботу.
"С запуском телескопа "Байкал" мы абсолютно сразу становимся мировыми лидерами в области исследования свойств нейтрино. "Байкал" будет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии, и начало исследований на нем является очередным триумфом российской науки и международного научного сотрудничества", — сказал он, комментируя запуск в субботу телескопа Baikal-GVD, построенного на озере Байкал для поиска источников нейтрино сверхвысоких энергий.
По словам академика Трубникова, телескоп "Байкал" позволит "регистрировать лучшую на порядок статистику нейтрино, чем это было возможно в предыдущие годы".
"С помощью "Байкала" мы сумеем зафиксировать гораздо больше высокоэнергетических частиц, чем раньше, и даже будем регистрировать частицы, которые родились раньше, чем Солнечная система. Это позволит нам лучше понять рождение, развитие и устройство Вселенной. В начале апреля планируем завершить наращивание новых кластеров телескопа", — сказал руководитель ОИЯИ.
О нейтрино
Нейтрино — одна из элементарных частиц, появляющихся в результате ядерных реакций, обладает феноменальной проникающей способностью. Пока вы читаете этот текст, тысячи нейтрино в секунду пронизывают ваше тело. Еще в середине 1930-х годов ученые вычислили, что нейтрино с энергиями порядка нескольких мегаэлектронвольт настолько слабо взаимодействуют с веществом, что могут преодолеть слой жидкого водорода толщиной в тысячу световых лет. В 2015 году за открытие нейтринных осцилляций, которые доказывают, что нейтрино обладает массой, была присуждена Нобелевская премия по физике.
О телескопе
Установка класса мегасайенс "Байкальский глубоководный нейтринный телескоп" строится с 2015 года на 106-м км Кругобайкальской железной дороги на озере Байкал силами международной коллаборации Baikal-GVD. Возведение установки происходит под патронажем исследователей из Объединенного института ядерных исследований (город Дубна) и Института ядерных исследований РАН (город Москва) с важным вкладом ученых и инженеров из российских научных центров и зарубежных ученых, в частности из Чехии, Словакии и Польши.
Главными целями нейтринного телескопа являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Он также станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики.
В мире несколько нейтринных телескопов подобного типа — они все большие: в Средиземном море, в Антарктиде, в Китае и Японии. Их задача — исследовать сигналы от высокоэнергичных нейтрино, прилетающих к нам из космоса: из рождающихся или умирающих галактик и различных экзотических звездных объектов.
Нейтрино несут бесценную информацию об объектах, которые их рождают, проливая свет на загадки возникновения и эволюции нашей Вселенной. Самый крупный на данный момент нейтринный телескоп "Ледяной куб" располагается в Антарктиде и управляется международной коллаборацией. Его эффективный объем — почти половина кубического километра. Телескоп измеряет потоки нейтрино, влетающие из космоса со стороны Северного полюса, пронизывающие Землю и выходящие в районе Южного полюса.
Телескоп "Байкал" тоже будет исследовать потоки нейтрино, "прошивающие" Землю с Южного полюса и выходящие в Северном полушарии, в районе Байкала. Два крупнейших нейтринных телескопа — антарктический и байкальский — будут, таким образом, создавать полную объемную картину ("4p-геометрию") пронизывающих планету потоков сверхэнергичных частиц. Кроме того, нейтрино из космоса, а также нейтрино, рождаемые в недрах Земли, являются еще и своеобразным томографом нашей планеты. Плюс ко всему, этот телескоп является и элементом мониторинга экосистемы самого озера Байкал.
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