Европа предпочла запустить Galileo на «Союзе»

Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется провести в I квартале 2022 года российской ракетой-носителем «Союз-СТ», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Второй запуск двух спутников Galileo из Гвианского космического центра теперь тоже перенесён с ракеты Ariane 6 на «Союз-СТ», — заявил источник.
Отмечается, что запуск предварительно намечен на март 2022 года.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2» во время запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и ещё 37 космическими аппаратами предстанет в новой расцветке.