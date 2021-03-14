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РИА Новости: Европа предпочла запустить Galileo на «Союзе» 

RT на русском и ещё 5 2 часа назад
Европа предпочла запустить Galileo на «Союзе»
Фото: РИА Новости
Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется провести в I квартале 2022 года российской ракетой-носителем «Союз-СТ», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Второй запуск двух спутников Galileo из Гвианского космического центра теперь тоже перенесён с ракеты Ariane 6 на «Союз-СТ», — заявил источник.

Отмечается, что запуск предварительно намечен на март 2022 года.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2» во время запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и ещё 37 космическими аппаратами предстанет в новой расцветке.
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Наука и техника , Наука , РИА Новости , Байконур , Вэньчан , Китай , Пекин , Хайнань
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