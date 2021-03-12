В Индийском океане появится седьмой континент 

Международная группа ученых спрогнозировала зарождение еще одного континента в Индийском океане. Результаты их исследования могут изменить предыдущую теорию формирования материков, пишет журнал Terra Nova.

Считается, что континентальная кора появляется и наращивается только в зонах субдикции на границах континентов и океанов, где океанические литосферные плиты уходят в мантию под континент. Это объясняется тем, что океаническая кора состоит из базальтов и является более тонкой, чем континентальная кора из гранита.

Однако исследование французских и австралийских специалистов показало, что континенты способны формироваться и на на океанических плато. Ученые проанализировали состав пород архипелага Кергелен в Индийском океане и поняли, что он служит доказательством их концепции.

Архипелаг Кергелен состоит из вершин вулканов, при извержении которых базальты образовали части суши и острова. В результате этого процесса возникла аномально толстая кора, если сравнивать ее с типичной океанической. При более детальном изучении породы исследователи заметили присутствие пород гранитов или сиенитов, которые встречаются только на континентах.

Наличие этих «континентальных» пород объясняет толщину коры Кергелена. В свою очередь это также подтверждает, что континенты способны формироваться и в центре океанов. Ученые предполагают, что архипелаг Кергелен может стать «зародышем» нового, седьмого материка.