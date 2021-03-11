Придуман новый способ преодолеть скорость света

Астрофизик Эрик Ленц (Erik W. Lentz) из Геттингенского университета в Германии придумал новый способ обойти ограничение скорости света и создать варп-двигатель на основе еще не изученных конфигураций кривизны пространства-времени. Статья ученого опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity.

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Теория относительности допускает существование двигателя, позволяющего перемещаться быстрее скорости света, однако для этого потребуется огромное количество гипотетической материи, обладающей экзотическими свойствами, такими как отрицательная плотность энергии. Однако новое исследование позволяет обойти эту проблему при условии, что удастся создать сверхбыстрые солитоны при использовании обычной энергии.

Солитон представляет собой устойчивую волну, двигающуюся с постоянной скоростью. Ленц вывел уравнения Эйнштейна для неизученных солитонных конфигураций пространства-времени, позволяющих преодолеть скорость света. Это позволило бы путешествовать к Проксиме Центавра и обратно к Земле за годы, а не тысячелетия. Современные ракетные технологии позволяют совершить полет в одну сторону за 50 тысяч лет.