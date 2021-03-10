В Twitter приступили к тестированию загрузки 4K-изображения 

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Разработчики Twitter тестируют функцию загрузки 4K-изображения в iOS и Android.

У пользователей появится новая опция «Загрузка изображений в высоком качестве» на странице настроек «Использование данных».

Twitter одновременно тестирует нововведение в iOS и Android. Предполагается, что изменения будут доступны для всех пользователей к концу 2021 года.

Кроме того, мессенджер тестирует функцию предварительного просмотра фотографий в ленте в полном размере.

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –— bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX— Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021

Пользователи соцсети при пролистывании ленты смогут видеть реальный вид изображения, а не его обрезанную под формат 16:9 версию.

Эта функция также будет доступна в как в iOS, так и в Android.

10 марта, как сообщал «Рамблер», представители Роскомнадзора заявили, что будут замедлять скорость работы Twitter из-за нежелания администрации соцсети блокировать противоправный контент. В решении ведомства говорится, что Twitter проигнорировал удаление более 3 тысяч материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков.

В Роскомнадзоре в итоге решили замедлить передачу данных в соцсеть со 100% мобильных гаджетов и с 50% стационарных устройств.