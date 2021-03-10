Бывший глава Минобрнауки стал врио ректора МФТИ

Доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов заменит бывшего ректора МФТИ Николая Кудрявцева
, возглавлявшего институт с 1997 года. К исполнению своих обязанностей новый врио ректора приступит 16 июня 2021 года. До этого он займется обеспечением преемственности научного и организационного управления институтом. Для этого он проведет консультации с выпускниками университета, ассоциацией «Союз Физтех» и профессорско-преподавательским составом. Кроме того, в ближайшее время планируется разработать и обсудить программу развития института, определить круг задач и направлений развития, а также подготовить проект для участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».