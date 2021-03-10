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Бывший глава Минобрнауки назначен врио ректора МФТИ

Индикаториещё 3
1 час назад
Дмитрий Ливанов назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института, сообщает в своем заявлении пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
Бывший глава Минобрнауки стал врио ректора МФТИ
Фото: Юлия Позднякова/Наука в СибириЮлия Позднякова/Наука в Сибири
Доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов заменит бывшего ректора МФТИ Николая Кудрявцева, возглавлявшего институт с 1997 года. К исполнению своих обязанностей новый врио ректора приступит 16 июня 2021 года. До этого он займется обеспечением преемственности научного и организационного управления институтом. Для этого он проведет консультации с выпускниками университета, ассоциацией «Союз Физтех» и профессорско-преподавательским составом. Кроме того, в ближайшее время планируется разработать и обсудить программу развития института, определить круг задач и направлений развития, а также подготовить проект для участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
«С учетом имеющегося опыта Дмитрий Викторович Ливанов сможет дать новый импульс развитию университета. Важно объединить огромный потенциал студентов, преподавателей и выпускников, и при этом сохранить уникальную модель МФТИ, его традиционное очень сильное взаимодействие с академическими институтам», — прокомментировал назначение министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Новый руководитель МФТИ уже имеет опыт управления университетом — с 2007 по 2012 год он был ректором НИТУ «МИСиС». Кроме того, с 2012 по 2016 год Ливанов возглавлял Министерство науки и высшего образования РФ.
Наука и техника,Валерий Фальков,Николай Кудрявцев,Дмитрий Ливанов,Минобрнауки,
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