Роскомнадзор замедлит работу Twitter для защиты граждан 

Роскомнадзор заявил о том, что с сегодняшнего дня будет замедлена скорость работы Twitter на мобильных и стационарных устройствах для «защиты российских граждан от влияния противоправного контента». Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, меры централизованного реагирования были приняты для «принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».

«Замедление [скорости работы Twitter] будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — отмечается в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что на сегодняшний день Twitter не удалил 3168 материалов с запрещенной информацией, в том числе с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, детской порнографией и с информацией об использовании наркотиков.

«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года», — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве предупредили, что в случае продолжения игнорирования сервисом Twitter требований закона, ему грозит блокировка.

Как сообщал «Рамблер», 1 февраля в России вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях. Платформы должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент в течение суток. За отказ удалить запрещенную информацию соцсетям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.