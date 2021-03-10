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Москва

Роскомнадзор замедлит работу Twitter для защиты граждан 

Алиса Селезнёва 53 минуты назад
Роскомнадзор заявил о том, что с сегодняшнего дня будет замедлена скорость работы Twitter на мобильных и стационарных устройствах для «защиты российских граждан от влияния противоправного контента». Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным Роскомнадзора, меры централизованного реагирования были приняты для «принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».

«Замедление [скорости работы Twitter] будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — отмечается в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что на сегодняшний день Twitter не удалил 3168 материалов с запрещенной информацией, в том числе с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, детской порнографией и с информацией об использовании наркотиков.
«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года», — подчеркивается в сообщении.
В ведомстве предупредили, что в случае продолжения игнорирования сервисом Twitter требований закона, ему грозит блокировка.
Как сообщал «Рамблер», 1 февраля в России вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях. Платформы должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент в течение суток. За отказ удалить запрещенную информацию соцсетям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.
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Наука и техника , Видео , Роскомнадзор
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