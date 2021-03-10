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Роскомнадзор заявил о возможности полностью заблокировать Twitter 

Прайм и ещё 26 1 час назад
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке Twitter
Фото: © AP/ Timur Emek
Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента; администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

"Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо с информацией о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса", — сказали в Роскомнадзоре.

"В письме также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации, доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена", — сообщили в Роскомнадзоре.

При этом в ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но она возможна.

"Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла", — сказали в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента.
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Наука и техника , Роскомнадзор , РИА Новости
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