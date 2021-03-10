Роскомнадзор предупредил о полной блокировке Twitter

"Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо с информацией о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса", — сказали в Роскомнадзоре.
"В письме также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации, доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена", — сообщили в Роскомнадзоре.
"Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла", — сказали в Роскомнадзоре.