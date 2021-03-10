Маск назвал причину взрыва прототипа Starship

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что причиной взрыва прототипа корабля Starship после успешной посадки стало попадание гелия в двигатель.

На прошлой неделе прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, успешно приземлился, однако спустя несколько минут взорвался.

"Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака. Удар на (скорости) 10 метров в секунду сломал опоры и часть "юбки", — говорится в сообщении Маска в Twitter.

Он отметил, что испытания SN11 будут несколько откорректированы.

Прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту более 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно сел.

Это уже третий запуск Starship на высоту свыше 10 километров. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну из трех.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.