Россия и Китай подписали документы о создании станции на Луне

Россия и Китай будут сотрудничать в создании Международной научной лунной станции (МЛНС). Соответствующий меморандум подписали Роскосмос и Китайское национальное космическое агентство (КНКА).

Госкорпорация «Роскосмос» и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнёров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества, — говорится в сообщении Роскосмоса.

МЛНС представляет собой комплекс экспериментально-исследовательских средств, который создаётся на поверхности Луны или на её орбите. Комплекс предназначен для проведения научно-исследовательских работ, в том числе исследование и использование земного спутника, наблюдения, фундаментальные эксперименты и проверку технологий. Комплекс может длительное время эксплуатироваться беспилотно, с перспективой присутствия человека на Луне.

Отмечается, что Россия и КНР совместно разработают дорожную карту создания станции. Страны будут взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта. Предполагается также презентовать МЛНС мировому космическому сообществу.