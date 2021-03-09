Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

РФ и КНР подписали меморандум о сотрудничестве в создании лунной станции 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Россия и Китай подписали документы о создании станции на Луне
Фото: NASA
Россия и Китай будут сотрудничать в создании Международной научной лунной станции (МЛНС). Соответствующий меморандум подписали Роскосмос и Китайское национальное космическое агентство (КНКА).

Госкорпорация «Роскосмос» и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнёров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества, — говорится в сообщении Роскосмоса.

МЛНС представляет собой комплекс экспериментально-исследовательских средств, который создаётся на поверхности Луны или на её орбите. Комплекс предназначен для проведения научно-исследовательских работ, в том числе исследование и использование земного спутника, наблюдения, фундаментальные эксперименты и проверку технологий. Комплекс может длительное время эксплуатироваться беспилотно, с перспективой присутствия человека на Луне.
Отмечается, что Россия и КНР совместно разработают дорожную карту создания станции. Страны будут взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта. Предполагается также презентовать МЛНС мировому космическому сообществу.
Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на опасения Вашингтона по поводу российской активности в космосе. Он подчеркнул, что они безосновательны, поскольку РФ — мирное государство. Беспокойство по поводу возможностей РФ и Китая в космосе выразил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд. Он, в частности, отметил, что Россия и КНР располагают большим количеством лазерных систем различной мощности и с их помощью могут уничтожать спутники на орбите.
Видео дня. Меган Маркл облила грязью семью принца Гарри в интервью Опре
News.ru: последние новости
Иммунолог рассказал о связи антител и вакцинации Иммунолог рассказал о связи антител и вакцинации Учёные доказали связь коронавируса с группой крови Учёные доказали связь коронавируса с группой крови Назван срок «нулевой» заболеваемости COVID в России Назван срок «нулевой» заболеваемости COVID в России
Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Песков , Джон Реймонд , Роскосмос , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
00:18
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
Общество
Вмерзшего в лед пса показали на видео
00:17
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Общество Происшествия
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
00:39
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео массового ДТП в Сочи
00:07
Опубликовано видео массового ДТП в Сочи
Происшествия
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
00:37
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
В мире Происшествия
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
01:01
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
Происшествия
Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе
00:28
Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе
Происшествия Новости Москвы
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
01:48
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
Происшествия Криминал
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
00:15
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
Происшествия
Ребенка ударило током в московском ТЦ
03:21
Ребенка ударило током в московском ТЦ
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение