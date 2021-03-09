Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В ДВФУ испытали против рака соединение из морской губки 

Российская Газета 2 часа назад
В ДВФУ испытали против рака соединение из морской губки
Фото: ТАСС
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с российскими и немецкими коллегами испытали молекулы из морской губки Fascaplysinopsis reticulata против клеток рака, устойчивых к химиотерапии, сообщает пресс-служба вуза, отмечая, что результаты исследований были опубликованы в специализированном журнале Marine Drugs.
Алкалоид 3,10-дибромфаскаплизин впервые был выделен из морской губки и синтезирован в ДВФУ. Вещество испытали на различных клетках рака простаты. Под его действием опухолевые клетки погибали. Такой сценарий считается наиболее благоприятным сценарием действия противоопухолевых лекарственных соединений.
"Испытанное соединение, способствуя гибели раковых клеток, в том числе устойчивых к стандартной химиотерапии, одновременно активирует в них фермент, который опухолевые клетки защищает. Это просто механизм действия, понимая который, 3, 10-дибромфаскаплизин нужно применять вместе с молекулами, подавляющими активность этих ферментов", — рассказал сотрудник лаборатории биологически активных веществ Школы естественных наук ДВФУ, старший научный сотрудник лаборатории фармакологии Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Сергей Дышловой.
Кроме того, он заметил, что синтезированное соединение при применении с известными химиотерапевтическими препаратами усиливает их действие.
На следующем этапе планируется проверить действие 3,10-дибромфаскаплизина на неопухолевых клетках. Основная цель всей работы — создать вещество для таргетированной терапии с минимумом побочных эффектов для здоровых клеток организма.
Но быстро ждать лекарства не стоит. На его создание, с учетом испытаний, может уйти от пяти до 10 лет.
В исследовании принимают участие ученые из ДВФУ, Национального научного центра морской биологии, Мартини Клиник, Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (Германия), НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича, Института Молекулярной Биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.
Стоит отметить, что в университете идет целый цикл исследований, посвященных выделению лекарственных соединений из обитателей Мирового океана. Так, в феврале вуз рассказал о том, что ученые выделили биологически активное вещество — производное порфирина — из обитающего в морях России иглокожего Ophiura sarsii, которое добыли на глубине 15-18 метров в заливе Богдановича на острове Русский. Биологически активные молекулы проверили на способность подавлять развитие клеток трижды негативной формы рака молочной железы.
Видео дня. Взрыв газа обрушил жилой дом под Серпуховом
Российская Газета: последние новости
Иммунолог опроверг миф об антителах после прививки от COVID-19 Иммунолог опроверг миф об антителах после прививки от COVID-19 Создатели "Спутника V" потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине Создатели "Спутника V" потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине Доказана связь COVID-19 с группой крови Доказана связь COVID-19 с группой крови
Комментарии
Наука и техника , РАН , Богданович , Германия , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
00:33
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение