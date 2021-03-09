В ДВФУ испытали против рака соединение из морской губки 

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с российскими и немецкими коллегами испытали молекулы из морской губки Fascaplysinopsis reticulata против клеток рака, устойчивых к химиотерапии, сообщает пресс-служба вуза, отмечая, что результаты исследований были опубликованы в специализированном журнале Marine Drugs.

Алкалоид 3,10-дибромфаскаплизин впервые был выделен из морской губки и синтезирован в ДВФУ. Вещество испытали на различных клетках рака простаты. Под его действием опухолевые клетки погибали. Такой сценарий считается наиболее благоприятным сценарием действия противоопухолевых лекарственных соединений.

"Испытанное соединение, способствуя гибели раковых клеток, в том числе устойчивых к стандартной химиотерапии, одновременно активирует в них фермент, который опухолевые клетки защищает. Это просто механизм действия, понимая который, 3, 10-дибромфаскаплизин нужно применять вместе с молекулами, подавляющими активность этих ферментов", — рассказал сотрудник лаборатории биологически активных веществ Школы естественных наук ДВФУ, старший научный сотрудник лаборатории фармакологии Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Сергей Дышловой.

Кроме того, он заметил, что синтезированное соединение при применении с известными химиотерапевтическими препаратами усиливает их действие.

На следующем этапе планируется проверить действие 3,10-дибромфаскаплизина на неопухолевых клетках. Основная цель всей работы — создать вещество для таргетированной терапии с минимумом побочных эффектов для здоровых клеток организма.

Но быстро ждать лекарства не стоит. На его создание, с учетом испытаний, может уйти от пяти до 10 лет.

В исследовании принимают участие ученые из ДВФУ, Национального научного центра морской биологии, Мартини Клиник, Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (Германия), НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича, Института Молекулярной Биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.