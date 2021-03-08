Как скрыть активность в WhatsApp и Telegram 

Для того, чтобы скрыть активность в WhatsApp на iPhone, необходимо зайти в настройки, затем во кладку «Учетная запись», далее — в «Конфиденциальность». Строка «Был (-а)» отвечает за отображение информации, когда пользователь последний раз был онлайн. «Фото профиля» позволяет ограничить круг пользователей, кто может просматривать фотографию на аватарке. Через «Сведения» можно запретить пользователям просматривать подробную информацию о себе. Отключив функцию «Отчеты о прочтении», можно оставить собеседников в неведении, прочитал ли пользователь сообщение или нет.

Порядок действий на устройствах с Android аналогичен, но с другими названиями вкладок. Сначала «Настройки», затем «Аккаунт, потом „Приватность“. Внимание необходимо обратить на строки „Время посещения“, „Фото профиля“, „Сведения“ и „Отчеты о прочтении“. Везде можно выбрать "Никто" и скрыть от посторонних глаз свою активность в WhatsApp.

»Данной функцией можно воспользоваться как в WhatsApp, так и Telegram», — подытожил Бодров.