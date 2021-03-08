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Как скрыть активность в WhatsApp и Telegram 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Как скрыть активность в WhatsApp и Telegram
Фото: depositphotos.com
В популярных мессенджерах можно просматривать сообщения, оставаясь при этом «невидимкой» для других пользователей, заявил «Российской газете» менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. Функция может быть полезна, например, в отпуске.
Для того, чтобы скрыть активность в WhatsApp на iPhone, необходимо зайти в настройки, затем во кладку «Учетная запись», далее — в «Конфиденциальность». Строка «Был (-а)» отвечает за отображение информации, когда пользователь последний раз был онлайн. «Фото профиля» позволяет ограничить круг пользователей, кто может просматривать фотографию на аватарке. Через «Сведения» можно запретить пользователям просматривать подробную информацию о себе. Отключив функцию «Отчеты о прочтении», можно оставить собеседников в неведении, прочитал ли пользователь сообщение или нет.
Порядок действий на устройствах с Android аналогичен, но с другими названиями вкладок. Сначала «Настройки», затем «Аккаунт, потом „Приватность“. Внимание необходимо обратить на строки „Время посещения“, „Фото профиля“, „Сведения“ и „Отчеты о прочтении“. Везде можно выбрать "Никто" и скрыть от посторонних глаз свою активность в WhatsApp.

»Данной функцией можно воспользоваться как в WhatsApp, так и Telegram», — подытожил Бодров.

Ранее, как сообщал «Рамблер», гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин назвал способы, как можно узнать, у кого пользователь WhatsApp находится в «черном списке». По его словам, существует несколько косвенных признаков попадания в список нежелательных для общения лиц. Во-первых, можно создать беседу и попробовать добавить в нее искомого абонента. Если сделать это невозможно, значит с большой долей вероятности он применил блокировку. О нежелании пользователя контактировать могут говорить и сбои при попытках ему позвонить: если вызов сбрасывается автоматически, едва начавшись, вероятность попадания в черный список очень высока. Если при отправке сообщения абоненту постоянно высвечивается только одна галочка, это значит, что послание не доставлено в гаджет. Это тоже, по словам эксперта, говорит о возможной блокировке. Насторожиться также следует, если внезапно пропала вся информация о контакте, а также фотографии и описания.
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Комментарии
Наука и техника , Арсений Щельцин , Сергей Бодров , "Российская газета"
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