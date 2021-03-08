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Ученые-космологи допустили существование неизвестной темной энергии 

ТВ БРИКС 32 минуты назад
Ученые допустили существование неизвестной темной энергии
Фото: pixabay.com
Международная команда физиков и космологов во главе с профессором Мартином С. Слотом из Университета Южной Дании выдвинула гипотезу, предполагающую существование нового типа темной энергии, неизвестного науке. Исследование опубликовано в журнале Physical Review.
Большинство астрофизиков разделяют мнение, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад, а затем начала расширяться, и до сих пор этот процесс продолжается. Однако измерение темпов расширения дает разные результаты, что заставляет ученых сомневаться в инструментарии или в самой теории.
Когда физики высчитывают скорость расширения Вселенной, они основываются на предположении, что она состоит из темной энергии, темной материи и обычной материи. До недавнего времени все наблюдения подтверждали эту модель, но теперь это уже не так. Противоречия в результатах стали возрастать, когда ученые обратили внимание на последние данные измерений сверхновых и реликтового излучения. Два этих метода дают разную скорость расширения.

«В нашей модели мы обнаружили, что, если в ранней Вселенной был новый тип темной энергии, она могла бы одновременно и без противоречий объяснить и реликтовое излучение, и измерения сверхновых», — сказал Мартин Слот, профессор Университета Южной Дании.

Согласно расчетам авторов, если заложить в модель такой фазовый переход темной энергии, складывается целостная непротиворечивая картина, при которой на определенном этапе эволюции Вселенной скорость ее расширения меняется.
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