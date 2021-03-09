Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Российские вирусологи предупредили о сюрпризах новой волны коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 24 минуты назад
Вирусологи предупредили о сюрпризах новой волны COVID
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Следующий подъем заболеваемости COVID-19 в российской столице ожидается осенью, скорее всего, он не будет резким. Такой прогноз в разговоре с «Вечерней Москвой» сделали опрошенные вирусологи.
Так, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил, что на течение пандемии влияет сезонность инфекции. В связи с этим есть основания считать, что новая волна коронавируса наступит осенью, а летом всплеска заболеваемости не будет.
В то же время вирусолог указал на то, что, пока вакцинация не началась в полном объеме, поведение эпидемии неконтролируемо. «Вирус коварный, возможны сюрпризы. Возьмите Италию или Чехию: климат у них мягче, а ситуация с COVID-19 плохая, они не справились. У нас все не так плохо», — сказал ученый.
Профессор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился с тем, что рост заражений произойдет осенью. Однако очередной пик вряд ли будет таким же тяжелым, как предыдущий. «Эпидемия не закончилась. Если мы перестанем соблюдать противоэпидемические меры, и вакцинация окажется слабой, то к осени мы получим подъем», — пояснил он. Кроме того, возможен «печальный сценарий» с возвращением ограничений, если люди в одночасье откажутся от масок.
По оценке Альтштейна, Москва находится на пути к плато по заболеваемости, и показатели остаются на одном и том же высоком уровне.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заметил вызывающую беспокойство тенденцию в ситуации с коронавирусом в России. Речь идет о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19. Так, явно выраженная кривая стала более пологой.
Видео дня. Взрыв газа обрушил жилой дом под Серпуховом
Последние новости
Певица Manizha поедет на «Евровидение» от России Певица Manizha поедет на «Евровидение» от России Сына Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Белоруссии Сына Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Белоруссии Кравчук рассказал о возможности сохранить Украину в составе СССР Кравчук рассказал о возможности сохранить Украину в составе СССР
Комментарии 21
Наука и техника , Анатолий Альтштейн , Владимир Болибок , Алексей Аграновский , МГУ , Италия , Москва , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
00:33
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение