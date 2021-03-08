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Huawei заменит процессоры Intel на AMD сразу в двух своих ноутбуках 

Ferra.ru 1 час назад
Huawei заменит процессоры Intel на AMD сразу в двух своих ноутбуках
Фото: Huawei
В сети появилась информация о ближайших планах Huawei на ноутбучную линейку MateBook 13 и MateBook 14. Как оказалось, компания намерена перевыпустить устройства в новой модификации, в которой откажется от процессоров Intel в пользу решений от AMD.
Судя по данным инсайдеров, ноутбуки получат процессоры Ryzen 5000, которые заменят Intel Core 11 поколения, пишет ITHome. При этом в остальном, вероятнее всего, девайсы останутся такими же, какими были представлены ещё в начале 2021 года.
Сообщается, что MateBook 13 и MateBook 14 на базе APU Ryzen 5000 уже прошли все необходимые сертификации. Это означает, что анонс ноутбуков может состояться в ближайшее время.
Что интересно, Huawei далеко не единственная компания, практикующая похожие «перевыпуски». Так, похожей тактики придерживается и Redmi с линейки RedmiBook Pro.
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