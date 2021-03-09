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Соглашение о производстве вакцины «Спутник V» подписали РФПИ и итальянская компания 

Профиль и ещё 24 15 минут назад
В Италии решили выпускать российскую вакцину от COVID-19
Фото: ©РФПИ
Итальянская компания Adienne Pharma&Biotech стала первым предприятием в Евросоюзе, которое подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V". С инициативой заключить стратегическое соглашение выступила итальянская сторона.
Производство российской вакцины в Италии должны будут запустить в июле. До конца 2021 года планируется выпустить 10 млн доз препарата. Об этом в понедельник, 8 марта сообщает РИА Новости.
По данным университета Джона Хопкинса, собирающего международную официальную статистику по коронавирусу, с начала пандемии в Италии выявили более 3,067 млн случаев заражения. От COVID-19 умерли почти 100 тыс. человек. По этому показателю страна находится на шестом месте в мире после США, Бразилии, Мексики, Индии и Великобритании. При этом общая численность населения Италии оценивается примерно в 60,5 млн человек.
Ранее "Профиль" писал о том, что министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца выступил против "националистических барьеров" в вакцинации от коронавируса. Он готов сотрудничать с российскими властями относительно вакцины "Спутник V", когда она получит разрешение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa).
Сперанца надеется, что вакцина "Спутник V" получит одобрение от EMA в "короткие сроки". Он напомнил, что прививки препаратами AstraZeneca, Pfizer и Moderna в Италии начались только после получения соответствующих разрешений от европейского и национального регуляторов.
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Наука и техника , В мире , ЕС , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Италия
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