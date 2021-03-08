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Xiaomi представила новый недорогой флагман Mi 10S 

Ferra.ru и ещё 2 32 минуты назад
Xiaomi представила новый недорогой флагман Mi 10S
Фото: Xiaomi
Как и ожидалось, сегодня Xiaomi представила свой новый смартфон — недорогой флагман Mi 10S. Устройство переняло внешний вид блока камеры у прошлогоднего Mi 10 Ultra, а вот по железу всё же отличилось от своего «прообраза».
В основу новинки лёг чип Snapdragon 870. Вместе с тем Xiaomi использовала в Mi 10S качественные стереодинамики Harman/Kardon, а также Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц.
Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч, при этом имеется поддержка быстрой зарядки (33 Вт). Как пишет GSMArena, основная камера новинки от Xiaomi имеет разрешение 108 Мп. Информации об остальных модулях пока что нет.
Больше подробностей об устройстве ожидается в ближайшее время. Но что известно уже сейчас, так это то, что старт продаж Xiaomi Mi 10S состоится уже 10 марта 2021 года.
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Наука и техника , Индонезия
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