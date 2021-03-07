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WhatsApp ускорит самоуничтожение сообщений 

Ferra.ru и ещё 1 6 часов назад
WhatsApp ускорит самоуничтожение сообщений
Фото: Ferra.ru
Авторы WaBetaInfo узнали, что WhatsApp тестирует новую опцию, которая позволит сообщениям самоуничтожаться спустя 24 часа.
Если активировать эту функцию, все отправленные сообщения автоматически исчезнут через 24 часа. Конечно, пока нет гарантии, что WhatsApp выкатит эту опцию в стабильной версии. Сейчас в приложении существует семидневное автоудаление сообщений.
WhatsApp будет удалять фото при выходе из чата
Также WhatsApp работает над функцией самоуничтожающихся фотографий и видео. Такие медиафайлы нельзя экспортировать или скопировать из чата. Единственное — WhatsApp не отслеживает попытки сделать скриншот. По мнению некоторых пользователей, это обстоятельство делает опцию бесполезной.
Пока опция недоступна для пользователей, и даты релиза у неё нет. Исчезающие сообщения же стали доступны в ноябре 2021 года.
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