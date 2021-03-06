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Основатель Twitter решил продать самый первый твит 

Майк Габриелян 1 час назад
Основатель Twitter решил продать самый первый твит
Фото: РИА Новости
Миллиардер основатель Twitter Джек Дорси решил продать самый первый твит как цифровой товар — уникальный токен (NFT).
Первый твит был опубликован 21 марта 2006 года. Дорси написал: «just setting up my twttr» («Просто настраиваю свой твиттер»).
Этот твит был общедоступным и бесплатным в течение почти 15 лет. Теперь Дорси пытается продать его как NFT или «невзаимозаменяемый токен» через платформу под названием Valuables.

«Что на самом деле означает «покупка» этого твита? «Вы покупаете уникальный цифровой сертификат твита, который был подписан и проверен автором», — говорится в FAQ Valuables.

Как и следовало ожидать, лот заинтересовал множество пользователей. На 6 марта предложение достигло отметки в 363 000 долларов.
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Отметим, что NFT позволяют покупать и продавать право собственности на уникальные цифровые предметы и отслеживать, кому они принадлежат, с помощью блокчейна. NFT расшифровывается как «невзаимозаменяемый токен». Технически он может содержать нечто цифровое, включая рисунки, GIF-файлы, музыкальные композиции и т.д.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Twitter Джек Дорси расфрендил Марка Цукерберга.
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Комментарии 3
Наука и техника , Марк Цукерберг , Джек Дорси , Роскомнадзор
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