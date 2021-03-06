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Названы крупнейшие в России легальные онлайн-кинотеатры 

Ferra.ru 2 часа назад
Названы крупнейшие в России легальные онлайн-кинотеатры
Фото: Ferra.ru
Профильный ресурс TelecomDaily назвал крупнейшие в России легальные онлайн-кинотеатры. Также аналитики выяснили, что за 2020 год общая выручка таких сервисов в стране составила 38 млрд 942 млн рублей. А это на 52% больше чем было годом ранее.
Аналитики пришли к выводу, что карантинные меры 2020 года благоприятно сказались на доходах онлайн-кинотеатров. Лидер по объёму выручки — ivi. Далее следуют Okko, Youtube, Netflix, Wink («Ростелеком»), «Кинопоиск», Megogo.
Тем не менее, максимальный рост выручки по итогам второго квартала показал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» (246%). За ним по этому показателю следует Netflix — 207%. Также хороши темпы роста у Start и Premier. У лидеров по объёмам выручки рост не столь впечатляющий: у ivi — 44%, у Okko — 45%.
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Наука и техника , Netflix
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