Названы крупнейшие в России легальные онлайн-кинотеатры 

Профильный ресурс TelecomDaily назвал крупнейшие в России легальные онлайн-кинотеатры. Также аналитики выяснили, что за 2020 год общая выручка таких сервисов в стране составила 38 млрд 942 млн рублей. А это на 52% больше чем было годом ранее.

Аналитики пришли к выводу, что карантинные меры 2020 года благоприятно сказались на доходах онлайн-кинотеатров. Лидер по объёму выручки — ivi. Далее следуют Okko, Youtube, Netflix , Wink («Ростелеком»), «Кинопоиск», Megogo.

Тем не менее, максимальный рост выручки по итогам второго квартала показал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» (246%). За ним по этому показателю следует Netflix — 207%. Также хороши темпы роста у Start и Premier. У лидеров по объёмам выручки рост не столь впечатляющий: у ivi — 44%, у Okko — 45%.