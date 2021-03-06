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Врач рассказал, когда дети с COVID-19 перестают быть заразными 

Вечерняя Москва и ещё 3 13 минут назад
Врач назвал срок распространения COVID заболевшими детьми
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Дети с коронавирусной инфекцией перестают быть заразными для окружающих людей через десять дней. Об этом в субботу, 6 марта, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По словам медика, у большинства маленьких пациентов вирус может выделяться до месяца, однако это не означает, что ребенок заразен. В частности, с фекалиями COVID-19 может выделяться достаточно длительное время, однако заразиться от такого человека окружающие не смогут, сообщает РИА Новости.
Ранее исследователи назвали два эффективных противовирусных препарата при лечении COVID-19.
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Наука и техника , Евгений Тимаков , РИА Новости
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