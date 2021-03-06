Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Ровер Perseverance совершил первую поездку по поверхности Марса 

Вечерняя Москва и ещё 6 15 минут назад
Ровер Perseverance совершил первую поездку по Марсу
Фото: twitter.com/NASAPersevere
Марсоход Perseverance осуществил первую тестовую поездку по поверхности «красной планеты». Об этом в пятницу, 5 марта, рассказали в Национальном аэрокосмическом агентстве США.
Как уточняет НАСА, поездка продолжалась 33 минуты, в течение которых аппарат преодолел 6,5 метра.
Целью поездки была проверка систем ровера для последующей калибровки. Отмечается, что Perseverance реагировал на все команды. Это внушило исследователям уверенность в том, что марсоход «готов отправиться туда, куда в предстоящие два года будут вести его научные изыскания».
При работе в штатном режиме, по расчетам разработчиков, ровер сможет преодолевать расстояния в более чем 200 метров за раз, сообщается на официальном сайте НАСА.
Напомним, ровер Perseverance успешно высадился на Марсе 19 февраля. С его помощью НАСА рассчитывает обнаружить следы существования жизни на планете в далеком прошлом.
Зонд начал передавать черно-белые фото планеты почти сразу после посадки, а для получения более тяжелых видеофайлов с его камер НАСА потребовалось несколько дней.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Вечерняя Москва: последние новости
Американские врачи выявили побочный эффект у вакцины Moderna Американские врачи выявили побочный эффект у вакцины Moderna Ученые установили связь группы крови с уязвимостью к коронавирусу Ученые установили связь группы крови с уязвимостью к коронавирусу Металлический шар с надписями на русском языке нашли на Багамах Металлический шар с надписями на русском языке нашли на Багамах
Комментарии 5
Наука и техника , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение