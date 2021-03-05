Asus случайно опубликовала данные о видеокарте GeForce RTX 3050 Ti 

Тайваньская компания Asus случайно упомянула на своём сайте новую видеокарту Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Об этом 5 марта сообщает портал Wccftech.

Информация была опубликована на странице Asus, посвящённой ноутбукам версии TUF Dash. Таким образом, редакция издания пришла к выводу, что речь в этом случае идёт о «мобильной» версии устройства и предположила, что в ближайшее время Nvidia может представить бюджетные видеокарты RTX 30-й серии для ноутбуков и настольных ПК.

GeForce RTX 3050 Ti с 4 гигабайтами видеопамяти GDDR6 будет оборудована базовая версия ноутбука TUF Dash F15. Отмечается, что ПК-версия этой видеокарты может оказаться более производительной, чем GeForce RTX 2060.

Напомним, GeForce RTX 3060 официально поступили в продажу 25 февраля 2021 года. Ранее компания Nvidia заявила, что на программном уровне ограничит производительность этой видеокарты в майнинге.