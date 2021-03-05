В Россию привезли недорогие «умные» часы ZTE 

Компания ZTE привезла в Россию «умные часы» ZTE Watch Live. Они оценены всего в 3490 рублей и могут похвастаться хорошей автономностью.

Часы получили 1,3-дюймовый дисплей разрешением 240 х 240 пикселей и аккумулятор ёмкостью 200 мАч. Сообщается, что устройство может проработать на одном заряде 21 день.

ZTE Watch Live поддерживают Bluetooth 4.2, могут отслеживать частоту сердцебиения, количество шагов и пройденное расстояние, расход калорий во время разных нагрузок, продолжительность сна и его фазы. У часов есть 12 спортивных режимов. С ZTE Watch Live можно управлять музыкой и фотосъёмкой на смартфоне.

Конечно, часы защищены от воды и пыли по стандарту IP68.