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Ворота замка и древнюю баню раскопали на острове Лесбос 

Газета.Ru 1 час назад
Ворота замка и древнюю баню раскопали на острове Лесбос
Фото: Lesvos Ephorate of Antiquities
Мраморные ворота VII века обнаружены во время раскопок в замке Митилини на острове Лесбос. Считается, что они вели в византийский город Мелануди, существовавший до завоевания Лесбоса турками. Кроме того, археологи нашли старейшую из открытых на острове турецкую баню, которая принадлежала корсару Хайреддин-паше Барбароссе, дослужившемуся до звания адмирала Османской империи.
Значительные находки были сделаны сотрудниками эфората (агентства) древностей Лесбоса министерства культуры Греции в ходе раскопок на территории византийского замка Митилини на острове Лесбос в Эгейском море. Как сообщает Greek Reporter, археологи обнаружили ранее неизвестные постройки византийского периода и бани, относящиеся уже к эпохе Османской империи.
По словам главы эфората Павлоса Триантафиллидиса, обнаруженные объекты имели особо важное значение для оборонной архитектуры замка в ранневизантийский период.
Он также отметил, что построенные еще в VII веке н. э. ворота замка Митилини связаны с ранее неизвестным византийским городом Мелануди, который находился в этом районе до его завоевания турками-османами. Причем до обнаружения ворот считалось, что нижняя часть замка не имела стен.

«Эти ворота сделаны из удивительного мрамора, переработанного после предыдущего использования, — рассказал Триантафиллидис. — Высота ворот составляет 3,2 м, ширина — 2,05 м, глубина — 2 м. При строительстве были использованы девять плит мрамора. Полости в перемычке указывают, что там когда-то висела деревянная дверь. Пилястры украшены лентами и дугообразной волной, перемычка — дугообразным карнизом».

В период расцвета в Мелануди проживало около 1000 человек. Триантафиллидис отметил, что в городе должны были располагаться несколько христианских храмов. Их местонахождение пока остается неизвестным, но археологи планируют продолжить раскопки.

«Мы говорим о византийском поселении VII века, которое существовало внутри замка на берегу моря», — добавил Триантафиллидис.

Мелануди стоял четырьмя метрами ниже современной поверхности земли.
Баня XVI века обнаружена у входа в замок. Как заверили эксперты, она находится «в очень хорошем состоянии». Подчеркивается, что это старейшая турецкая баня из найденных на Лесбосе. В ней были предусмотрены зоны горячих, теплых и холодных купален с костровыми ямами под ними. Объект принадлежал уроженцу Митилини Хайреддин-паше Барбароссе. Он был сыном турка и гречанки. Командуя корсарским флотом, Барбаросса стал правителем Алжира, а затем адмиралом Османской империи.
Руины замка Митилини расположены на холме между северным и южным портами современного города Митилини, крупнейшего на Лесбосе. В 1384 году крепость была разрушена в результате землетрясения, но к 1403-му ее удалось восстановить. В последующем владельцы замка совершенствовали его оборонительную мощь, прорезая в стенах бойницы и устанавливая пушки. Также был выкопан ров. Принятые для защиты меры, впрочем, не помешали османам захватить замок в 1462 году. В следующие века замок Митилини неоднократно достраивался и перестраивался, что было вызвано частыми войнами и землетрясениями.
По итогам Первой Балканской войны 1912-1913 годов Греция отвоевала Лесбос у Османской империи.
Ранее сообщалось об обнаружении изображения фаллоса на древнеримском жернове для помола, найденном при строительстве автодороги в Англии. Это лишь четвертый случай после осмотра 20 тыс. камней такого рода. По словам сотрудников Оксфордской археологии, античные мельники при помощи фаллоса наделяли жернова и муку защитными свойствами.
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Ее мощности позволяли одновременно производить 22,4 тыс. литра пива, которое предназначалось для проведения царских ритуалов. По словам археологов, это старейшая в мире пивоварня из обнаруженных до сих пор.
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Степень сохранности мумий оценивается как низкая. Наибольший интерес специалистов вызвал кусок золотой фольги в виде языка, помещенный в рот одной из них, чей возраст может составлять 2000 лет. По версии исследователей, бальзамировщики положили этот предмет в мумию, чтобы усопший мог разговаривать в своей загробной жизни — когда предстанет перед судом Осириса.
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