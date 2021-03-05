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У берегов Англии обнаружили «летучего голландца» 

News.ru 59 минут назад
У берегов Англии сфотографировали корабль, который словно парил в воздухе над поверхностью воды. Эксперты объяснили это редкой оптической иллюзией.
Метеоролог Дэвид Брейн объяснил, что это «превосходный мираж». Он возникает из-за особых атмосферных условий, которые искривляют свет. Моряки называют такие явления «летучий голландец».
Превосходные миражи возникают из-за погодных условий, известных как температурная инверсия, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним — более тёплый. Поскольку холодный воздух более плотный, он преломляет свет, изменяя вид объекта в глазах человека, — объяснил Брейн.
В Англии такое явление встречается очень редко, но его можно часто наблюдать в Арктике, добавил он.
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая из Австралии Кендалл Джилдинг стала виновницей спора в соцсетях по поводу цвета её платья. Пользователи из-за оптической иллюзии не смогли решить, голубое оно или белое.
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Наука и техника , Видео
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