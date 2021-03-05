В Японии создали твердотельную батарею рекордной емкости 

Японская компания Hitachi Zosen представила новую твердотельную батарею емкостью 1 тыс. миллиампер-час. Как уточнили в организации, это рекордный показатель для данного класса аккумуляторов, сообщила Nikkei Asia.

Новинка вмещает в семь раз больше энергии предыдущей аналогичной разработки Hitachi. Источник питания может работать в широком диапазоне температур от −40 до 100°C, что позволяет использовать его в экстремальных климатических условиях и космосе. Производитель рассчитывает удвоить ресурс энергонакопителей на твердых электролитах к 2025 году.

Отметим, твердотельные батареи весят меньше традиционных литий-ионных аналогов, они более пожаробезопасны и энергоэффективны. Тем не менее, аккумуляторы с жидким содержимым пока что в десятки раз опережают перспективные разработки по емкости.

В начале марта в США представили первый прототип авиационного двигателя на водородном топливе. Серийное производство подобных силовых установок планируют запустить уже в 2022 году.