Razer представила свои первые «умные» очки

Производитель популярных игровых аксессуаров Razer уже выпускал гаджеты собственного производства. Например, линейку игровых смартфонов Razer Phone. Сейчас же компания пошла ещё дальше и представила свои первые «умные» очки Anzu с функцией защиты глаз.

Устройство стоит 200 долларов и доступно для заказа. При этом компания выпускает два размерных варианта очков весом от 43 до 48 граммов.

На официальной странице девайса сообщается , что применённая оптика защищает глаза пользователя от 99% ультрафиолетового излучения и от 35% вредного синего света. В результате, всё это заметно повышает комфорт глаз, особенно при длительной работе за компьютером.

Из «умных» функций новинки можно отметить возможность слушать через них музыку. Для этого Razer установила в очки 16 мм излучатели, а также Bluetooth 5.1. При этом через Anzu можно не только слушать музыку, но и разговаривать — как через обычную гарнитуру.