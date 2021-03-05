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Razer представила свои первые «умные» очки Anzu с функцией защиты глаз 

Ferra.ru 59 минут назад
Razer представила свои первые «умные» очки
Фото: Razer
Производитель популярных игровых аксессуаров Razer уже выпускал гаджеты собственного производства. Например, линейку игровых смартфонов Razer Phone. Сейчас же компания пошла ещё дальше и представила свои первые «умные» очки Anzu с функцией защиты глаз.
Устройство стоит 200 долларов и доступно для заказа. При этом компания выпускает два размерных варианта очков весом от 43 до 48 граммов.
На официальной странице девайса сообщается, что применённая оптика защищает глаза пользователя от 99% ультрафиолетового излучения и от 35% вредного синего света. В результате, всё это заметно повышает комфорт глаз, особенно при длительной работе за компьютером.
Из «умных» функций новинки можно отметить возможность слушать через них музыку. Для этого Razer установила в очки 16 мм излучатели, а также Bluetooth 5.1. При этом через Anzu можно не только слушать музыку, но и разговаривать — как через обычную гарнитуру.
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