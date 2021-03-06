Мишустина предупредили о риске «второго Уханя» 

Ученые центра изучили геном вируса и выяснили, что он может очень быстро мутировать. Часть штаммов вируса в случае их появления могут быть невероятно опасны для человека. Однако на данный момент передачи H5N8 от человека человеку не выявлено, заболевшие заражаются от птиц.

При этом ученые считают, что потенциально передача вируса от человека к человеку возможна. «Тогда может быть второй Ухань. Даже страшнее», — заявили специалисты.

Как быстро H5N8 научится передаваться от человека к человеку, сказать сложно. Но ученые «Вектора» уже работают над созданием вакцины от Н5N8.

Анна Попова Ранее глава Роспотребнадзора заявила , что не стоит также опасаться и заражения через продукты питания, в частности курятину: всех зараженных птиц уничтожают, и попадание их мяса на прилавки исключено. При этом следует соблюдать меры предосторожности. Так, не стоит допускать соприкосновения сырого мяса с готовыми к употреблению продуктами питания.

В 2021 году наблюдается частое возникновение очагов гриппа среди диких и домашних птиц. Случаи заражения птиц вирусом гриппа A (H5N8) зафиксированы в большинстве стран Европы, включая Россию.