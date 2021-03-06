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Мишустина предупредили о риске «второго Уханя» 

Lenta.ru и ещё 2 17 минут назад
Мишустина предупредили о риске «второго Уханя»
Фото: ТАСС
Специалисты научного центра «Вектор» предупредили премьер-министра России Михаила Мишустина в ходе его визита в Новосибирск об опасности вируса птичьего гриппа H5N8. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Ученые центра изучили геном вируса и выяснили, что он может очень быстро мутировать. Часть штаммов вируса в случае их появления могут быть невероятно опасны для человека. Однако на данный момент передачи H5N8 от человека человеку не выявлено, заболевшие заражаются от птиц.
При этом ученые считают, что потенциально передача вируса от человека к человеку возможна. «Тогда может быть второй Ухань. Даже страшнее», — заявили специалисты.
Как быстро H5N8 научится передаваться от человека к человеку, сказать сложно. Но ученые «Вектора» уже работают над созданием вакцины от Н5N8.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не стоит также опасаться и заражения через продукты питания, в частности курятину: всех зараженных птиц уничтожают, и попадание их мяса на прилавки исключено. При этом следует соблюдать меры предосторожности. Так, не стоит допускать соприкосновения сырого мяса с готовыми к употреблению продуктами питания.
В 2021 году наблюдается частое возникновение очагов гриппа среди диких и домашних птиц. Случаи заражения птиц вирусом гриппа A (H5N8) зафиксированы в большинстве стран Европы, включая Россию.
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Наука и техника , Политика , Анна Попова , Михаил Мишустин , Роспотребнадзор , Комсомольская правда , Новосибирск , Новосибирская Область
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