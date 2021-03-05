Устранение трещины на МКС сняли на видео 

4 марта российские космонавты на Международной космической станции начали заделывать трещины, обнаруженные в промежуточной камере модуля «Звезда».

«Отлично, хорошая работа, молодец. Перчатками снимешь остатки герметика и в пакет уберешь», — сказал представитель ЦУПа космонавту Сергею Рыжикову , находясь с ним на прямой связи во время выполнения работ.

Ранее экипаж просверлил два отверстия по краям трещины, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. После этого космонавты очистили место утечки спиртовой салфеткой и покрыли специальной смесью на основе герметалла. смесь будет застывать полтора часа, после чего трещину покроют каптоновой лентой и поставят заплатку.