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Москва

Онищенко: COVID «консервативен», у него нет штаммов 

News.ru и ещё 4 10 минут назад
Онищенко сравнил коронавирус и грипп
Фото: ТАСС
Российский депутат и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 — это довольно «консервативный» вирус, для которого нехарактерны такие же изменения, как для гриппа.
Он пояснил, что обнаруженные по всему миру новые штаммы на самом деле таковыми не являются.
Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдёт с животных на человека, вот это будет новый штамм, — так он отреагировал на новость о появлении «нигерийского» штамма на севере Италии.
Ранее итальянский вирусолог Арнальдо Карузо выразил свои опасения о том, что новый штамм окажется не по силам всем имеющимся в мире вакцинам от коронавируса. Препараты могут быть малоэффективными против мутанта, писал NEWS.ru.
То, что сейчас называется штаммами коронавируса, на самом деле лишь его «подтипы», пояснил Онищенко. Все они основаны на COVID-19, просто имеют новые мутации и свойства, цитирует его РИА Новости.
Врач надеется, что российские вакцины сработают против всех известных подтипов коронавируса.
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Наука и техника , Геннадий Онищенко , РИА Новости , Италия , Ломбардия
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