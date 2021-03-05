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Москва

У вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Кожные воспаления и высыпания более чем через 10 дней после первой прививки может вызвать использование вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщили американские исследователи в журнале New England Journal of Medicine.
В послании коллектива исследователей сообщается о 12 пациентах с подобными реакциями. Все они появляются возле места инъекции уже после рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией.
По имеющимся данным, кожная реакция проявляется, в среднем, на восьмой день после введения первой дозы вакцины. При этом, несмотря на возникшие проблемы, медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой и завершить процесс иммунизации. После второй прививки кожное воспаление вновь возникло только у трёх человек. Ещё трое получили более мягкую реакцию, остальные перенесли прививку безболезненно.
Ранее глава РФПИ сделал прогноз, что к лету вакцинируются 40 млн россиян. Об этом писал NEWS.ru.
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Наука и техника , Видео , Российский фонд прямых инвестиций , Москва
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