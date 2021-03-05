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Комаровский назвал главную проблему вакцинации на Украине 

News.ru 12 минут назад
Комаровский назвал главную проблему вакцинации на Украине
Фото: pexels.com
Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил своим подписчикам, которые постоянно его спрашивали о том, нет ли опасности ставить вакцину Covishield, которую сейчас используют на Украине.
Медик отметил, что сама по себе вакцина безопасна и эффективна, потому что она производится на тех же предприятиях в Индии, которые выпускают до 60–65% от всех вакцин мира. Главная проблема на Украине связана с отсутствием коммуникации между властями и гражданами, считает он.

Я одобряю однозначно применение этой вакцины. В чём главная проблема? Проблема, как всегда, с болтовней, демагогией и с полной неспособностью власти Украины вести адекватную коммуникацию с народом, — сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что эффективность вакцины превышает 60% и практически равна препарату англо-шведской компании AstraZeneca. Также, уверен доктор, вакцина на 90% защищает от тяжёлых форм коронавируса.
А все разговоры про неэффективность препарата он назвал бредом. Что касается «побочек»: они есть у всех лекарств, напомнил врач.
Ранее NEWS.ru писал, что возмущённые призывом врача и телеведущего Евгения Комаровского запретить продажу антибиотиков без рецепта пользователи написали ему гневное сообщение о том, что он «усатая сволочь». Врач отнёсся к комментарию с юмором и ответил злопыхателям на своём YouTube.
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Комментарии 1
Наука и техника , Евгений Комаровский , Индия
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