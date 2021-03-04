В карты MasterCard внедрят сканер отпечатка пальцев

Как стало известно, компании Samsung и MasterCard объединились для создания нового проекта — внедрения сканера отпечатка пальцев в банковские карты последней. В первую очередь это делается для повышения безопасности транзакций.

Что интересно, ещё в 2017 году подобная технология внедрялась MasterCard самостоятельно. Но новая разработка обещает оказаться ещё качественнее за счёт использования нового набора микросхем от Samsung System LSI Business, пишет Engadget. Также стоит отметить, что южнокорейский ИТ-гигант не торопится делиться какими-либо техническими подробностями.

Ожидается, что релиз первой биометрической карты, разработанной общими усилиями Samsung и платёжной системы, состоится до конца 2021 года в Южной Корее. Как скоро очередь дойдёт до остального мира (и до России) — пока неизвестно.