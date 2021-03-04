Samsung выпустил ударопрочный смартфон среднего класса 

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Компания Samsung, спустя месяцы слухов и домыслов, наконец-то представила свой новый ударопрочный смартфон среднего класса — Galaxy XCover 5. Устройство получило ряд функций для выполнения сложных задач в самых экстремальных условиях.

Так, например, смартфон способен пережить падение с высоты до 1,5 метров благодаря повышенной амортизация, сообщается на официальном сайте Samsung. Также девайс защищён от пыли и влаги по стандарту IP68. Это означает, что его можно держать под водой более 30 минут на глубине более 1 метра.

Внедрение технологии Glove Touch сделало возможным использование смартфона в перчатках.

В основу смартфона лёг чип Exynos850, а оперативной и постоянной памяти в нём 4 и 64 ГБ соответственно. Основная камера — 16 Мп, фронтальная — 5 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч, при этом он, в отличие от большинства современных аппаратов, съёмный.