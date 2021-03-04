Российские ученые обнаружили пять новых видов водорослей 

Российские биологи выделили из образцов почв Европы и Азии пять новых видов диатомовых водорослей. Результат их исследования был опубликован в научном журнале Scientific Reports.

Диатомовые водоросли могут накапливать полезные вещества даже при недостатке питания в среде. Они используются в производстве медицинских веществ, в сельском и рыбном хозяйстве.

Ведущий научный сотрудник Института физиологии растений имени Тимирязева РАН Евгений Мальцев и его коллеги решили исследовать образцы почвы из разных регионов Старого света и узнать, насколько там распространены диатомовые водоросли вида Hantzschia amphioxys. Во время своего исследования они обнаружили пять новых видов диатомовых водорослей.

В настоящее время ученые занимаются исследованием открытых ими видов водорослей и пытаются оценить их практическую полезность. Биологи полагают, что их можно использовать в производстве пищевых добавок с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.