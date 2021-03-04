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Российские ученые обнаружили пять новых видов водорослей 

Мир24 и ещё 1 44 минуты назад
Российские ученые обнаружили пять новых видов водорослей
Фото: Mir24.tv / Грекова Марина
Российские биологи выделили из образцов почв Европы и Азии пять новых видов диатомовых водорослей. Результат их исследования был опубликован в научном журнале Scientific Reports.
Диатомовые водоросли могут накапливать полезные вещества даже при недостатке питания в среде. Они используются в производстве медицинских веществ, в сельском и рыбном хозяйстве.
Ведущий научный сотрудник Института физиологии растений имени Тимирязева РАН Евгений Мальцев и его коллеги решили исследовать образцы почвы из разных регионов Старого света и узнать, насколько там распространены диатомовые водоросли вида Hantzschia amphioxys. Во время своего исследования они обнаружили пять новых видов диатомовых водорослей.
В настоящее время ученые занимаются исследованием открытых ими видов водорослей и пытаются оценить их практическую полезность. Биологи полагают, что их можно использовать в производстве пищевых добавок с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.
Ранее стало известно, что австралийские ученые обнаружили новый слой в недрах Земли.
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Наука и техника , Евгений Мальцев , Бельгия
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