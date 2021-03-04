SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink 

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с очередной партией из 60 спутников Starlink, которые должны обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

Запуск произошел из Космического Центра имени Кеннеди в штате Флорида в 3.24 по местному времени (11.24 мск). Ранее запуск несколько раз переносили, передает РИА «Новости»

Первая ступень ракеты уже успешно приземлилась на плавучую платформу.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тыс. спутников.

Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.

Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.