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Илон Маск заявил, что корабли Starship ждет успех, несмотря на третий взрыв во время испытаний 

Свободная пресса 25 минут назад
Илон Маск назвал удачными испытания взорвавшегося Starship
Фото: Reuters
Американский миллиардер Илон Маск назвал удачными испытания космического многоразового корабля Starship. Прототип корабля смог удачно взлететь на высоту в 10 километров, а затем приземлиться, но взорвался уже после посадки.

«Starship SN10 приземлился целым и невредимым!.. Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды настоящим мерилом успехом будет то, что полеты Starship станут обычным явлением», — написал Маск в Twitter.

Первый и второй запуск Starship состоялись 20 декабря 2020 года и 3 февраля 2021-го.
Прототип корабля Starship взорвался после посадки
Во всех случаях корабль взрывался при посадке.
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